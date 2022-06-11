Filistinli çift, İsrail güçlerinin yıktığı evlerinin enkazında evlendi - Filistinli çift, İsrail güçlerinin yıktığı evlerinin enkazında evlendi Filistinli çift, İsrail güçleri tarafından yıkılan gelin evinin enkazında düğün töreni düzenledi. - Filistinli çift, İsrail güçlerinin yıktığı evlerinin enkazında evlendi KUDÜS - Filistinli çift, İsrail güçleri tarafından yıkılan gelin evinin enkazında düğün töreni düzenledi. Filistinli gelin Rabiha Al-Rajbi, Kudüs'te İsrail güçleri tarafından yıkılan evinin enkazında düğün töreni yaptı. Gelinin erkek kardeşi Fares Al-Rajbi, kız kardeşinin düğün töreninin evin önünde yapılmasının planladığını ancak İsrail güçlerinin evi yıkarak bu hayale engel olmaya çalıştığını söyledi. Filistinli çiftin, evin yıkılmasına rağmen düğün törenini iptal etmediği belirtti. İsrail güçleri geçtiğimiz Mayıs ayında, Filistin'in başkenti Kudüs'te 30'dan fazla kişinin yaşadığı 5 daireden oluşan bir konut binasını yıkmıştı. İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Yerel Yerel Güncel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Filistinli çift, İsrail güçlerinin yıktığı evlerinin enkazında evlendi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.