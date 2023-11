Filistinli akademisyenin verdiği seminere yoğun ilgi

Şırnak Üniversitesi'nde konuşmacı olarak Filistinli Prof. Dr. Abdulfettah El-Awaisi'nin yer aldığı "Geçmiş ve Gelecek Arasında Beytü'l Makdis" konulu seminer yoğun ilgi gördü.

15 Temmuz Kongre ve Kültür Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerin açılış konuşmasını yapan Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, dünyada farklı zamanlarda çok ciddi sıkıntılar ve savaşlar yaşandığını söyledi. Alkış, "Bu konuda hepimiz birer imtihandayız. Elimizden ne geliyor, ne yapabiliriz, neler konuşabiliriz, pratikte neler yapabiliriz, teoride neler öğrenebiliriz, hepimiz bundan sorumluyuz. Bu musibeti yaşayan Filistin halkı, fakat bu musibet hepimizle ilgili olabilirdi. Biz de benzerini yaşayabilirdik. Bizim geleneğimizde kıyas-ı nefs diye bir kavram var. Günümüzde buna empati diyorlar. Bizler de empati yapabiliriz. Allah Filistinli kardeşlerimizi muhafaza etsin" dedi.

"İngiltere, 1917'de Filistin'i işgal etti ve 30 yıl boyunca İsrail'in alt yapısını oluşturdu"

Seminere konuşmacı olarak katılan Filistinli Prof. Dr. Abdulfettah El-Awaisi, Filistin'de yıllardır yaşanılan zulmü deneyimleri üzerinden anlattı. Filistin konusunun sadece Filistin halkının meselesi olmadığını ifade eden Prof. Dr. El-Awaisi, "Mescid-i Aksa meselesi bizim akidemizin, imanımızın ve İslam'ımızın bir parçasıdır ve İslam alemindeki diğer tüm meselelerden ayrı bir noktadadır. Mescid-i Aksa meselesinin sadece Filistinlilerin ve Arapların bir meselesi olduğunu söylemek, büyük bir yanılgı ve yanlıştır. Benim bir Filistinli olarak Mescid-i Aksa'yı sevmemin nedeni Filistinli olduğumdan değil, Allah'ın ve Peygamberinin verdiği önemden dolayıdır. İsrail, Batı'nın Orta Doğu'ya yerleştirdiği bir sömürge planıdır. Yıllarca İngiltere'de İngiliz arşivlerinde araştırmalar yaptım ve incelediğim belgelerde İsrail denilen devletin, İngiltere'nin kendi maslahatları için Orta Doğu'da tesis ettiği bir devlet olduğunu gördüm. İngiltere, 1917'de Filistin'i işgal etti ve 30 yıl boyunca İsrail'in alt yapısını oluşturdu. 1917'den 1948'e ve akabinde günümüze kadar Filistin halkı, imkanları el verdiğince buna karşı direndi ve mücadele verdi" diye konuştu.

"Bu zulümde neredeyse her evde bir, iki veya on şehit var"

Filistin'de 75 yıldır devam eden bu zulümde her evden şehitlerin olduğunu belirten Prof. Dr. El-Awaisi, sözlerine şöyle devam etti:

"Filistin'de 75 yıldır devam eden bu zulümde neredeyse her evde bir, iki veya on şehit var. Kendi hayatımdan örnek verecek olursam, benim iki kız ve iki erkek kardeşim İsrail yüzünden şehit oldu. Bu Filistinli tüm ailelerin başına gelen bir hadisedir. 2 yıl önce İsrail'in içerisinde bir şeyler ciddi bir şekilde değişmeye başladı. Aşırı sağcı dediğimiz bir grup hükümet oldu ve Filistinlileri ya tamamen öldürmek ya da tamamen Filistin'den çıkarmak istiyorlar. ve kırmızı bir çizgileri var, Mescid-i Aksa'nın tamamen yıkılması. Şu an Gazze'de yaşananlar toplu bir katliamdır. Hatta siyonistlerin kendi kavramları ile dile getirmek gerekirse orada yaşananlar soykırımdır. Bu savaş, İsrail'in çocuklara, kadınlara, yaşlılara, hastanelere, ibadet yerlerine saldırdığı bir savaştır. 2 milyar Müslüman nerede? 2 milyon nüfusu olan Gazze'ye bir yudum su ve bir parça ekmek dahi gönderemediler. Neden? Çünkü Gazze 16 yıldır hem İsrail hem de Arap ülkeleri tarafından ambargo altında. Allah korusun eğer Gazze tamamen yıkılırsa ve Gazze'deki 2 milyon insan öldürülürse bir sonraki adım Mescid-i Aksa yıkılır. İkinci gün Arap devletlerinin çoğu işgal edilir, bir sonraki gün ise İsrail askerlerini Anadolu'da görürsünüz."

Semineri Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Genel Sekreter Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Cabir Altıntaş, akademik ve idari personel ile öğrenciler takip etti. - ŞIRNAK