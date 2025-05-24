Filistin ve Türkiye Arasında Yeni Parlamenter Dostluk Grubu Kuruldu

Filistin ve Türkiye Arasında Yeni Parlamenter Dostluk Grubu Kuruldu
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Filistin Ulusal Meclisi, Türkiye ile ikili parlamenter ilişkileri güçlendirmek amacıyla 'Filistin-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nu kurdu. Grubun başkanlığına Mazen Al-Hasasneh getirildi.

Filistin Ulusal Meclisi, Türkiye ile ikili parlamenter ilişkileri güçlendirmek amacıyla önemli bir adım attı. Filistin-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu kuruldu.

Filistin Ulusal Meclisi Başkanı Ruhi Fattuh'un kararıyla kurulan Filistin - Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, iki ülke arasındaki parlamenter iş birliğini kurumsal bir zemine taşıyacak. Grubun başkanlığına, Filistin Ulusal ve Merkez Meclisleri üyesi Mazen Al-Hasasneh getirildi.

Grup, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile olan ilişkileri geliştirmek, karşılıklı ziyaret ve tecrübe paylaşımını artırarak Uluslararası Parlamenterler Birliği, Asya Parlamenterler Asamblesi ve İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği gibi uluslararası platformlarda siyasi eşgüdüm sağlamak gibi birçok hedefle yola çıkıyor.

Ayrıca komite, dünya genelinde Filistin'i destekleyen parlamenter gruplarla ilişkileri genişletmeyi ve Filistin'in uluslararası parlamenter platformlardaki görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor.

Komite üyeleri arasında Filistin Ulusal ve Merkez Meclisleri'nden şu isimler yer alıyor:

"Abdulkadir Faysal Husseini, Seher Fehd El-Kavasmi, Ahmed Talib Maruf, Muhammed Ayaş, Delal Areikat, Malik Melhem, Muhammed Ebu Ramazan".

Yeni kurulan Dostluk Grubu'nun faaliyetleri, geçmişten bu yana Filistin Devleti Ankara Büyükelçiliği tarafından yürütülen parlamenter diplomasi çabalarıyla da uyum içinde ilerleyecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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