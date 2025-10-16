Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'den 30 Cenaze Daha Teslim Aldı

Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkes anlaşması kapsamında İsrail'den 30 Filistinlinin cenazesinin daha teslim alındığını duyurdu.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında yapılan esir takasında cenazelerin iadesi devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'den 30 Filistinlinin cenazesinin teslim alındığını ifade edildi. Sağlık ekiplerinin kimlik tespiti yaparak cenazeleri ailelerine teslim etmek için çalıştığı aktarıldı. İsrail'den teslim alınan cenaze sayısının ise 120'ye ulaştığı aktarıldı. Açıklamada, "Cesetlerin bazılarında işkence, darp, kelepçe ve göz bağlama izlerine rastlandı" denildi.

İsrail, ateşkes anlaşması uyarınca ölen her İsrailli rehine karşılığında 15 Filistinlinin cenazesini teslim etmeyi kabul etmişti. - GAZZE