Filistin için Yardım Kampanyası Destek Yağıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "özgür Filistin'in yanındayız" sloganıyla Filistin'e yardım kampanyasına her kesimden destek geliyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından İsrail'in zulmü altında zor günler geçiren Filistin halkına destek olmak amacıyla "özgür Filistin'in yanındayız" yardım kampanyası il ve ilçe müftülükleri ile TDV şubelerince sürdürülüyor. Bu kapsamda toplumun tüm kesimlerinden kampanyaya destek yağıyor. Hidayet Parla Anaokulu öğrencileri Filistin için biriktirdikleri yardımı okulun idareci ve öğretmenleri eşliğinde Filistin'e gönderilmek üzere TDV Elazığ şubesine teslim etti. İl Müftülüğü makamında TDV Elazığ Şube Başkanı olarak yardım teslim alan Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ "özgür Filistin'in yanındayız" sloganıyla sunduğu Filistin'e yardım kampanyasına desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletip öğrencilere Diyanet İşleri Başkanlığının "Çocuklar İçin Kudüs Etkinlikleri" kitabını hediye etti. - ELAZIĞ