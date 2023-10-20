Filistin için tek yürek oldular

Bilecik'te siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları Filistin için tek yürek oldu.

İsrail'in yaptığı saldırılar sonrası hayatını kaybeden Filistinli vatandaşlar için Bilecik'te siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları tepki gösterdi. Yapılan basın açıklamasında, "Filistin halkının yanında, işgalin karşısındayız sözlerine yer verilerek, terör örgütü İsrail, dün gece içinde binlerce kişinin bulunduğu el-Ehli Arab - Babtits Hastanesini bombalayarak tarihin vahşi katliamlarından birini gerçekleştirdi. Bu saldırıda bine yakın kardeşimiz şehit edildi. Rahim olan Rabbimizden şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Naziyzün Züntikam olan, Kahhar olan Rabbimizden Siyonistlere bu dünyada şiddetli ve zelil bir azabı tattırmasını niyaz ediyoruz. ABD'nin başını çektiği İsrail destekçisi ülkeler bu vahşet karşısında da ikircikli açıklamalar yapmış, Siyonistleri kınamaktan imtina etmiş, saldırının faili hakkında saptırıcı açıklamalar yapmıştır. Üstelik ABD, soykırımda kullanılan silahları İsrail'e göndermeye devam edeceklerini utanmazca beyan etmiştir. Bu soykırımın ortağı Akdeniz'e gemilerini gönderen ABD'dir, İngiltere'dir. BM Güvenlik Konseyinde katliama arka çıkan, ülkesinde Filistin'e destek eylemlerini yasaklayan Fransa'dır. Hala İsrail'in kendini savunma hakkı vardır diyen Almanya'dır. İsrail'e destek açıklaması yapan bütün AB ülkeleridir. Türkiye'yi İsrail'e destek vermeye ve tarafını seçmeye çağırarak tehdit eden Avrupa Parlamentosudur" denildi.

Açıklamada, "Mescid-i Aksa'nın mahremiyeti 1948'den beri çiğneniyor. Barış şehri olan Kudüs 75 yıldır mahzun. Yerleşimci çeteler her gün Filistinlilerin evlerini ve mallarını gasp ediyor. 16 yıldır boykot altındaki Gazze'de 2 buçuk milyon insan zindan hayatı yaşıyor. Maalesef bütün dünya bu katliamlar karşısında gözlerini kapamakta, kulağının üzerine yatmaktadır. Onlar istiyorlar ki Filistin halkı; Katliama uğrasa da sussun. Sürülse de itiraz etmesin. Yok, edilirken direnmesin. Kutsalları çiğnenirken, hastaneleri, okulları, camileri bombalanırken yaşadıkları hayata razı olsunlar. Onlar için, mazlum Filistinli makul Filistinlidir. Direnen Filistinli ise teröristtir. Oysa buradan bir kez daha ifade ediyoruz ki Filistin'in kendisini bu işgalci ve soykırımcı İsrail'e karşı savunması meşrudur ve desteklenmelidir. Filistin direnişini selamlıyoruz. Buradan bütün dünyaya, Birleşmiş Milletler'e, AB'ye, İslam İşbirliği Teşkilatına, bütün İslam ülkelerine sesleniyoruz; Birleşmiş Milletler, İsrail'e yönelik aldığı kararları uygulamalı, bebek katili Siyonistler Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalı, uluslararası toplum ve İslam ülkeleri uyku modundan çıkmalıdır. Filistin devletinin kendisini savunabilmesi için askeri yardımlar yapılmalıdır. İsrail'le bütün diplomatik ilişkiler kesilmelidir. İşgal bitmeli, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmalıdır. 2 milyar Müslüman ayağa kalkmalıdır. Açık ve net söylüyoruz. Bıçak kemiğe dayanmış, sabır taşı çatlamıştır. Siyonist İsrail döktüğü kanda boğulmalıdır, boğulacaktır. Ama bugün ama yarın! Fethi Mübin yakındır inşallah. Allah'ın izniyle Filistin'in özgürlüğü artık sadece zaman meselesidir. Gün kardeşlerimizle dayanışma günüdür. Gün meydanları doldurma, Filistinli kardeşlerimizin sesi olma günüdür. Bu vesileyle; Kardeş Filistin halkının işgale karşı direnişini selamlıyor, dünyanın farklı ülkelerinde Filistin'e destek veren milyonları İsrail'in vahşetine karşı tepki göstermeye ve dayanışmaya davet ediyoruz. Mazlum kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha haykırıyor, şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifa diliyor, 'La galibe illallah' diyerek, Kahrolsun siyonist terör devleti" ifadelerine yer verildi. Hayatını kaybeden Filistinliler için dualar okundu. - BİLECİK