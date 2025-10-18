Filistin İçin Mücadele Vurgusu Bursa'da Yapıldı

Bursa'da düzenlenen "İnsanlığın vicdanı Sumud Filosu ve Filistin" programına katılan Filistin Alimler Birliği Başkanı Dr. Nawaf Takruri, "Gazze azizdir, izzeti için kan dökülüyor. Bugün oradaki Müslümanlar acı çekiyor ama bu, onurlu bir davanın mücadelesidir. Eğer o temiz toprağı zalimlerin elinden kurtarmak istiyorsak hepimizin görevi mücadele etmektir" dedi.

Bursa'da "İnsanlığın vicdanı Sumud Filosu ve Filistin" konulu program, Sumud Filosu aktivistleri Mustafa Çakmakçı, Hüseyin Ordu, Mevit Bahçıvan ve Filistin Alimler Birliği Başkanı Dr. Nawaf Takruri'nin katılımıyla Ördekli Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu programda Filistin'de yaşanan insanlık dramı ve Müslümanların ortak sorumluluğu ele alındı. Programda konuşan Sumud Filosu aktivisti Mustafa Çakmakçı, Sumud kavramının kararlılıktan geldiğini belirterek, "Biz bu yolculuğa insanlık için bir sorumluluk üstlenerek çıktık. Sumud, azimle mücadele etmeyi, zulmün karşısında dimdik durmayı hatırlatıyor. Filistin bir insanlık meselesidir. Bombaların altında açlıkla yaşamaya çalışan çocuklar var. Orada Rim gibi yüz binlerce çocuk bulunuyor. Onlar aynı sonucu paylaşmasın diye bu yoldayız. Herkesin bu soykırıma karşı tek yürek olması gerekiyor" dedi.

Sumud Filosu aktivisti Hüseyin Ordu ise İsrail'in medya gücüyle yürüttüğü algı operasyonlarına dikkat çekerek, "İsrail'in en başarılı olduğu alanlardan biri propaganda. Ancak artık inkar edilemeyecek bir gerçek var. Sosyal medyada bile engellenemeyen bir soykırım yaşanıyor. Dünya kamuoyu çok vicdanlı olduğu için değil, apaçık bir gerçeği gördüğü için tepki veriyor. Umarım bu kez suçlular gerçekten cezalandırılır" ifadelerini kullandı.

Filistin Alimler Birliği Başkanı Dr. Nawaf Takruri ise, Müslümanların Mescid-i Aksa'ya olan sorumluluğunu vurguladı. Takruri, "Gazze azizdir, izzeti için kan dökülüyor. Bugün oradaki Müslümanlar acı çekiyor ama bu, onurlu bir davanın mücadelesidir. Eğer o temiz toprağı zalimlerin elinden kurtarmak istiyorsak hepimizin görevi mücadele etmektir" dedi. - BURSA