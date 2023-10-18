Filistin halkına destek veren esnaf Müslüman ülkelerin duyarsızlığından yakındı

Eskişehir'de bir esnaf, İsrail'in zulmüne Müslüman ülkelerin sessiz kalmasına tepki gösterdi.

İsrail'in Filistin'e yönelik abluka ve saldırıları sürüyor. Eskişehir'de İsrail'e tepki ve Filistin'e destek için 100 araçlık konvoy düzenlenmiş, ayrıca vatandaşlar tarafından kentin çeşitli bölgelerinde Filistin bayrakları asılmıştı. Dün gece de Filistin'deki bir hastanenin bombalanması ve 500 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine vatandaşlar, Eskişehir Valiliği önünde toplanarak, İsrail'e tepki gösterdi. İstiklal Mahallesi Kuyumcular Sokak üzerinde dükkanı olan bir esnaf da dükkanına Türk ve Filistin bayrakları astı. Elinden gelen tek şeyin bayrak asarak dikkat çekmek olduğunu dile getiren esnaf Salim Bahadır Dede, İsrail'e karşı tepkisiz kalan Müslüman ülkelere tepki gösterdi.

"Çocuklar ölüyor, büyükler sessiz kalıyor"

Eskişehir'de 30 yıldır esnaflık yapan Salim Bahadır Dede, Müslüman ülkelerin ve vatandaşların Filistin'de yaşananlara tepki göstermesi gerektiğini dile getirdi. Masum insanların çok fazla zarar gördüğünü ifade eden Dede, "Bu iş kurda kuzu emanet etmek gibi, orada can yakıyorlar, tepki maksatlı bayrak astık. Bu iş Müslümanların en büyük yanlışı, çünkü Gazzeli halk şuanda yalnız. Çocuklar ölüyor, büyükler sessiz kalıyor. Burada elini taşın altına koyabilecek tek ülke Türkiye gözüküyor. Müslümanların birleşmesi lazım ki bu zulüm bitsin. Başka bir çözüm yok. Oradaki halka Allah yardım etsin. Biz oradaki bir anne ile babanın tırnağı olamayız. Benim buraya bir bayrak asmamın hiçbir ehemmiyeti yok, bu sadece benim kişisel tepkim. Benim tepeme bomba düşse kaç gün dayanırım bilmiyorum ama orada insanlar 80 yıldır dayanıyor. Ben daha önce de bu şekilde tepki gösterdim ama sadece benim tepkimle olacak bir şey değil, herkesin tepki göstermesi gerekiyor. Şuan duyarsız bir toplum var, yani tepkiler gösteriliyor ama yetersiz olduğunu düşünüyorum. Tek umudumuz Recep Tayyip Erdoğan, bu işi bir kişi çözebilecekse tek o çözebilir. Bu işi bir an önce bitirmesini temenni ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR