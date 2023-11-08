Filistin'e yardım kampanyasına büyük ilgi

Afyonkarahisar Işıklar Çok Programlı Anadolu Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulunun Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi çevresinde düzenlendiği "Filistin'e Yardım Kampanyası"na Işıklar halkı büyük ilgi gösterdi.

Afyonkarahisar Işıklar Çok Programlı Anadolu Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulunun Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi çevresinde düzenlendiği " Filistin'e Yardım Kampanyası"na Işıklar halkı büyük ilgi gösterdi.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren yardım yapılan alana akın eden vatandaşların yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri ve sivil toplum kuruluşu yöneticileri katıldı. Gün boyu devam eden kampanya sonrasında Filistin'de işgale uğrayan Müslümanlar adına nakdi yardım toplandı. - AFYONKARAHİSAR