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Filistin'e Destek İçin Gittiği Bölgeden Dönerken Katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Cenazesi Didim'de

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İsrail'in işgaline karşı Filistin'e destek vermek için Batı Şeria'ya giden Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail askerleri tarafından katledildi. Cenazesi Aydın'ın Didim ilçesine getirilen Eygi için tören düzenlendi.

İsrail'in işgaline karşı Filistin'e destek vermek için gittiği Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi, akşam saatlerinde Aydın'ın Didim ilçesine getirildi.

İsrail'in işgaline karşı Filistin'e destek vermek için gittiği Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, sabah saatlerinde İstanbul'a getirildi. İstanbul'da ve ardından İzmir'de düzenlenen törenlerin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Eygi'nin cenazesi akşam saatlerinde ata ocağı Didim ilçesine getirildi. Eygi'nin cenazesi Didim Devlet Hastanesi'nde askeri törenle karşılanırken, hastane önünde dualar edildi. Hastanede törende Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca ve eşi, Didim Garnizon Komutanı Albay Erkut Arslan, kurum amirleri de acılı aileyi yalnız bırakmadı. Eygi'nin anne ve babası gözyaşlarına boğulurken, yakınları ise sinir krizi geçirdi. Eygi'nin cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Eygi'nin cenazesi, yarın öğle namazını müteakip Didim merkez camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Didim Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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