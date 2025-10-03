Filistin'e Destek İçin Giresun'da Yürüyüş Düzenlendi

Filistin'e insani yardım taşıyan Sumud Filosu'na İsrail tarafından düzenlenen saldırıyı kınamak amacıyla Giresun'da denizden ve karadan destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen programda Kumyalı Balıkçı Barınağı'nda toplanan tekne ve gemiler, Türk ve Filistin bayraklarıyla süslendi. Yüzlerce vatandaşın da katıldığı etkinliğe Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluşları destek verdi.

Programda platforma dına konuşma yapan Memur Sen Giresun İl Başkanı Muhammed Sarı Gazze'de yaşanan saldırılara dikkat çekilerek, "SUMUD yani Direniş Filosu, insani yardım amacıyla yola çıkmışken barbarca hedef alındı. Ancak taşıdıkları mesaj engellenemedi. Gemilere el konuldu ama sesleri dalgalar gibi yayıldı, vicdanları uyandırdı. 18 yıllık abluka küresel dayanışma ile kırıldı" denildi.

TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ise konuşmasında, "İki yıldır bütün dünyanın gözleri önünde çok açık bir soykırım işleniyor. İsrail'in işgaline direnen Filistin halkı katlediliyor. Gazze'de 85 bine yakın kardeşimiz hayatını kaybetti. Zulme sessiz kalmak, suça ortak olmaktır. Biz buna sessiz kalmayacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tekneler ve balıkçı kayıkları denizden, vatandaşlar ise karadan Hükümet Konağı'na kadar yürüdü. - GİRESUN