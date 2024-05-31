Muş Bedensel Engelliler Derneği Filistin'deki hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif okuttu

Muş Bedensel Engelliler Derneği tarafından Filistin'de hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Vadi Park'taki Muş Engelliler Derneğinde bir araya gelen engelli vatandaşlar, İsrail'in saldırıları sonucunda Filistin'de hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif okudu. Fiziksel engelleri nedeniyle yürüyüş veya protesto programlarına katılamayan grup, bir araya gelerek İsrail'e tepkilerini dile getirdiler. Engelli bireyler, derneklerinde gönüllü olarak görev yapan ve engelli bireylere destek veren kişilerle birlikte düzenledikleri etkinlikte, Filistin'dekiler için Mevlid-i Şerif okudular. Etkinlik sırasında İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulme karşı duydukları öfkeyi ve tepkiyi dile getirerek, "Kahrolsun İsrail" sloganları attılar.

Muş Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Bedri Korkmaz, Filistin'de yaşanan katliama dünyanın sessiz kaldığını ifade ederek, "Biz engelli arkadaşlarımızla kendi aramızda bir toplantı yaptık. Filistin'deki şehitlerimiz için ne yapabiliriz? Biz yürüyüş veya herhangi bir protesto programına katılamadığımızdan dolayı engelli arkadaşlarımız olarak akülü sandalye veya koltuk değneği kullanan arkadaşlarımızla birlikte ne yapabiliriz dedik. Biz de bir karar aldık ve kendi derneğimizde engellilere gönül vermiş insanlarla beraber Mevlid-i Şerif okuduk. İsrail'e lanet getiriyoruz. Kahrolsun İsrail. Bu dünyanın başına bela olan bu İsrail'e dünya neden gözü ve kulağı kapalıdır? Biz bunları kabullenemiyoruz. Biz engelliler olarak İsrail'e lanet getiriyoruz" dedi. - MUŞ