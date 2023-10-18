Sinop'ta, İsrail'in Gazze'deki hastaneye düzenlediği füzeli saldırı sonucu şehit olan Filistinliler için dua edilip gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sinop'ta Filistinliler için dua ve gıyabi cenaze namazı

Sinop'ta, İsrail'in Gazze'deki hastaneye düzenlediği füzeli saldırı sonucu şehit olan Filistinliler için dua edilip gıyabi cenaze namazı kılındı.

Alaaddin Camisi'nde önce salalar okundu. Öğle namazı öncesi ayrıca İsrail'in Gazze'deki Ehli Arap Hastanesi'ne düzenlediği saldırı sonucu şehit olan Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Öğle namazı sonrasında ise hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. - SİNOP