Filistin'de hayatını kaybedenler için cenaze namazı kılındı

İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısında şehit olan Filistinliler için Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde dualar edildi, gıyabi cenaze namazı da kılındı.

İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısında şehit olan Filistinliler için Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde dualar edildi, gıyabi cenaze namazı da kılındı.

İsrail'in dün Gazze'deki Ehli Arap Hastanesine düzenlediği saldırı sonucu hayatlarını kaybedenler için Muratlı'da sela okundu. Daha sonra gıyabi cenaze namazı kılındı. Muratlı Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip İsrail'in hastane saldırısında vahşice öldürülen Filistinliler için çok sayıda vatandaş saf tuttu. Gazze'de ölenler için dualar edildi. - TEKİRDAĞ