Filistin'de Can Kaybı 50 Bin 183'e Yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 50 bin 183'e, yaralı sayısının ise 113 bin 828'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 38 kişinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği, 1 Filistinlinin cansız bedeninin de daha önce gerçekleştirilen saldırılarda yıkılan binaların enkazından çıkarıldığı kaydedildi. Ayrıca son 24 saat içerisinde 124 yaralının da hastanelere getirildiği bildirildi. İsrail'in saldırılarına başladığı 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 830'a, yaralı sayısının ise bin 787'ye ulaştığı kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 50 bin 183'e, yaralı sayısının ise 113 bin 828'e yükseldiğini açıkladı. - GAZZE