Filistin Büyükelçisi İsrail'in Demografik Sorununu Açıkladı

Tekirdağ'da konferansa katılan Filistin Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, İsrail'in demografik sorununun olduğunu ifade ederek, Gazze'deki acı bilançoyu açıkladı. Faed Mustafa, "Dün 2-3 devlet daha bizi tanıdı. İspanya, Norveç ve İrlanda. Bu ülkelerin bizi tanımasıyla bizi tanıyan ülkelerin sayısı 147'ye çıktı. Geçen ay da yine 4 devlet bizi tanıdı. Gelecek haftalarda da bazı Avrupalı devletler bizi tanıyacak" dedi.

Tekirdağ'a gelen Filistin Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Namık Kemal Üniversitesinde konferansa katıldı. Filistin Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, konferansta İsrail'in bölgedeki yaptığı katliamlarla ilgili bilgi vererek İsrail'in asıl amacının bölgenin demografik yapısını değiştirmek olduğunu ifade etti.

"İsrail katliam ve soykırım yaptı"

İsrail'in bölgede demografik sorununun olduğunu ifade eden Filistin Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, "İsrail, alçak bir şekilde bütün uluslararası hukuka aldırmadan açık bir şekilde katliam ve soykırım yaptı. Şimdi 36 bin kişi kaybımız var. Kaybolanların sayısı 10 binden fazla. 80 bin yaralımız var. Bütün binaların ve altyapının yüzde yetmişi yıkılmış durumda. İsrail'in bu savaştaki amacı Gazze'deki bütün insanları Sina'ya göç ettirmek. Bizim Gazze'de 2 milyon 400 bin nüfusumuz var. Onlar bu savaş sonrasında bir buçuk milyon Gazzeli insanın göç etmesini düşünüyorlar. ve hiçbir zaman onları geri almaya izin vermeyecekler. Aynı uygulamayı Batı Şeria'ya da sistematik bir şekilde uygulamaya çalışıyorlar. Batı Şeria'daki insanları da Ürdün'e göç ettirmeye çalışıyorlar. Dün 2-3 devlet daha bizi tanıdı. İspanya, Norveç ve İrlanda. Bu ülkelerin bizi tanımasıyla bizi tanıyan ülkelerin sayısı 147'ye çıktı. Geçen ay da yine 4 devlet bizi tanıdı. Gelecek haftalarda da bazı Avrupalı devletler bizi tanıyacak" diyerek Türkiye'nin bu süreçte Filistin ve Gazze halkına olan desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, protokol üyeleri, öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetlilerin katıldığı konferans, büyükelçinin açıklamalarının ardından sona erdi. - TEKİRDAĞ