Filipinler'de 255 Bin Kişi Süper Tayfun Man-yi Nedeniyle Tahliye Edildi

Filipinler'de etkili olması beklenen ve süper tayfuna dönüşen Man-yi tayfunu nedeniyle 255 bin kişi evlerinden tahliye edildi. Ülke genelindeki tüm gemilere limanda kalma ya da kıyıya dönme çağrısı yapıldı.

Filipinler'de etkili olması beklenen Man-yi Tayfunu, yetkilileri alarma geçirdi. En geç yarına kadar Bicol Bölgesindeki Catanduanes adası yakınlarından karaya ulaşması beklenen tayfun nedeniyle ülke genelindeki tüm gemilere limanda kalma ya da kıyıya dönme çağrısı yapıldı. İçişleri Bakanlığı yetkilisi Marlo Iringan, Man-yi Tayfunu'nun getireceği şiddetli rüzgar ve yağışların sel baskınları ve toprak kaymalarına yol açabileceğini belirterek 255 bin kişinin tedbir amacıyla evlerinden tahliye edildiğini açıkladı. "Önleyici tahliye gerekiyorsa bunu yapalım. Tehlike anını beklemeyelim" diyen Iringan, "Tehlike anını beklersek sadece kendi hayatlarımızı değil, kurtarma ekiplerinin hayatlarını da tehlikeye atmış oluruz" ifadelerini kullandı.

Süper Tayfun kategorisine alındı

Filipinler Atmosfer, Jeofizik ve Astronomi Hizmetleri İdaresi'nden (PAGASA) yapılan açıklamada ise Man-yi Tayfunu'nun bu sabah 10.00 itibariyle Kuzey Samar bölgesinin Catarman şehri açıklarında olduğu ve saatte 25 kilometre hızla batı-kuzeybatı yönünde hareket ettiği belirtildi. Yetkililer, hızı saatte 185 kilometreye ulaşan rüzgarlara neden olan Man-yi Tayfunu'nun bu sabah itibariyle "Süper Tayfun" kategorisine alındığını duyurdu. Rüzgar hızı saatte 185 kilometre ve üzerine ulaşan tayfunların "Süper Tayfun" olarak sınıflandırıldığı belirtildi. - MANILA