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Fiks menü israfa yol açıyor

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Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, fiks menü konusunda esnaf ve vatandaşları uyararak, "Fiks menüde yiyemeyeceğimiz ürün masamıza gelmiş oluyor" dedi.

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, fiks menü konusunda esnaf ve vatandaşları uyararak, "Fiks menüde yiyemeyeceğimiz ürün masamıza gelmiş oluyor" dedi.

Fiks menü ya da masayı donatalım şeklinde sipariş verilmemesinin israfı önleyeceğini söyleyen Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, "Ramazan'da akşama kadar oruç tutup, iftarda birçok şey yemeyi gönül ister. Canımız her şeyi ister ama burada hem vatandaşlarımızın hem de işletmelerimizin israfın önüne geçmesi kaydıyla fiks menü ya da masayı donatalım şekliyle değil de tüketebileceğimiz kadar menüyü seçersek hem israfı önlemiş oluruz hem de hesapta çok yüksek fiyatlar çıkmaz. Burası pahalı, burası ucuz kaygısı ortaya çıkmaz. Zaten bütün esnaflarımıza, üyelerimize de bu konuyla alakalı mesaj attık. Çünkü bu şekilde hem israfın önüne geçmiş olacağız hem de fiyatlarımızı makul tutacağız" şeklinde konuştu.

Fiks menüde yenmeyen ürünlerin masada kaldığını dile getiren Aydemir, "Tüketemediğimiz ürünler masada kalıyor. Dolayısıyla işletmede ona bir fiyat belirliyor. Bu sefer hem fiyatlar yüksek olmuş oluyor hem de tüketemiyoruz, israf oluyor. Burada israfın önüne geçmiş oluruz. Fiks menü uygulayarak, yiyemeyeceğimiz ürün masamıza gelmiş oluyor. Onun için tüketebileceğimiz kadarını isteyelim. Ona göre de harcamalarımızı yapalım" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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