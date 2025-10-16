Fidan ve Rubio'dan Suriye ve Nükleer Müzakereler Üzerine Görüşme
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler, İran'ın nükleer programı ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi önemli konular ele alındı.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler, İran'ın nükleer programına dair müzakerelerle alakalı konular ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın seyri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel