Fidan ve Rubio'dan Suriye ve Nükleer Müzakereler Üzerine Görüşme

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler, İran'ın nükleer programına dair müzakerelerle alakalı konular ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın seyri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel