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Fidan Satış Noktalarında Denetimler Gerçekleştirildi

Fidan Satış Noktalarında Denetimler Gerçekleştirildi
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Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, meyve fidanı almak isteyen üreticilerin yalnızca izin almış fidan üretici belgelerine sahip kişilerden fidan temin etmelerini gerektiğini vurguladı. Denetimlerin amacı, sertifikalı fidan kullanımı ve menşei bilinen fidanların tercih edilmesinin önemine dikkat çekmek.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından fidan satış noktalarında denetimler yapıldı.

Konuyla ilgili kurumun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "İl Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik elemanlarınca fidan satış noktalarında denetimler yapılmıştır. Meyve fidanı almak isteyen üreticilerimizin bakanlığımızdan izin almış fidan üretici belgesine sahip kişilerden fidanlarını temin etmesi gerekmektedir. Yetiştirici bahçesinde kullanılacak fidanı, anacını ve kaleminin menşeini bilmesi gerekmektedir. Bu bakımından sertifikalı fidan kullanımı büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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