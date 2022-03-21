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Fidan dağıtımında izdiham yaşandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Fidan dağıtımında izdiham yaşandı

21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle Oltu Narman Şenkaya'da 3 bin sarıçam fidanı dağıtıldı.

ERZURUM (İHA) - 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle Oltu Narman Şenkaya'da 3 bin sarıçam fidanı dağıtıldı.

21 Mart Dünya Ormancılık günü vesilesiyle Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Oltu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Oltu Kalepark meydanında vatandaşlara ücretsiz sarıçam fidanı dağıtıldı.

Oltu Orman İşletme Müdürü Ömer Abak fidan dağıtımını gerçekleştirirken burada yaptığı açıklamada "Bir ülkenin temel kaynaklarından olan ormanların korunması, fidanların çoğalması, çevremizin ağaçlandırılması hem ilimiz, hem ülkemiz ve hem de dünyamızın geleceği için çok önemlidir. Unutmamalıyız ki, ağacıyla, ormanıyla, taşıyla, toprağıyla bu ülke hepimizindir. Ona sahip çıkmak en ulvi görevimiz olup 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kutlu olsun" dedi. - ERZURUM

Fidan dağıtımında izdiham yaşandı

Fidan dağıtımında izdiham yaşandı

Fidan dağıtımında izdiham yaşandı

Fidan dağıtımında izdiham yaşandı

Fidan dağıtımında izdiham yaşandı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Togo Cumhuriyeti, orman haftası, Erzurum, 21 Mart, Yerel, Haberler

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