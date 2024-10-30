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FHGC ve Elazığ Medilines Hastanesi Arasında Sağlıkta İndirim Protokolü İmzalandı

FHGC ve Elazığ Medilines Hastanesi Arasında Sağlıkta İndirim Protokolü İmzalandı
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Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti ile Özel Elazığ Medilines Hastanesi, üyelerine sağlık hizmetlerinde indirim sağlayacak bir protokol imzaladı. Protokol, basın mensuplarının daha kaliteli ve uygun fiyatlarla sağlık hizmeti almasını hedefliyor.

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC) ve Özel Elazığ Medilines Hastanesi arasında sağlıkta indirim protokolü imzalandı.

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti, üyelerine yönelik protokol çalışması gerçekleştirdi. Bu çerçevede Özel Elazığ Medilines Hastanesi ile FHGC arasında indirim protokolü imzaladı. Protokol öncesi konuşan Özel Medilines Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Siğergök, kentteki basın mensuplarıyla birçok konuda birlikte hareket ettiklerini söyledi. Siğergök, "İlimizdeki basın mensuplarımıza hastane olarak açıldığımız ilk günden itibaren gerekli destek ve katkılarımızı sunmaya çalıştık. Sağlıkta indirim protokolü ile de bunu resmi hale getirdik. Bu sürecin ilimizde görev yapan basın mensuplarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Serkan Gürtürk ise zor şartlar altında çalışan üyelerin ve basın mensuplarının sağlıkta daha kaliteli, konforlu ve uygun fiyata hizmet almasını sağlamak için bu protokolü imzaladıklarını söyledi. Başkan Gürtürk, "Bizler göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, ilimizdeki firmalarımızdan, üyelerimizin çıkar ve menfaatleri doğrultusunda daha konforlu, kaliteli ve indirimli fiyatlarla hizmet almasını sağlayacağız demiştik. Bugün burada ilimizin önemli sağlık kuruluşlarından Özel Medilines Hastanesi ile sağlıkla indirim protokolü imzalıyoruz. İlimize ve bölgemize güzel hizmetler yapan, bununla birlikte gerek il dışından ve yurt dışından birçok hastanın tedavisine öncülük eden özellikle sağlık turizminin gelişmesi noktasında sürekli olarak sosyal bir kurumsal kimlik kazandıran hastane yönetimine bu vesileyle de teşekkürlerimi sunuyorum. Sağlıkta indirim protokolümüz üyelerimize hayırlı olsun. İlimizdeki farklı sektörlerle alakalı olarak da üyelerimize daha iyi hizmet sunmak için indirim protokolü çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Siğergök ve Gürtürk arasında indirim protokolü imzalandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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