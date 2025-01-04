FHGC, İsrail'in Filistinli Gazetecilere Yönelik Saldırılarını Kınadı

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC), İsrail'in Filistinli gazetecilere yönelik şiddetini kınamak için Elazığ'da bir basın açıklaması düzenleyerek, saldırıların insanlığın vicdanını hedef aldığını vurguladı. FHGC Başkanı Serkan Gürtürk, gazetecilerin öldürülmesinin ifade özgürlüğüne açık bir saldırı olduğunu belirterek, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

FHGC, Gazze Direniş Platformu ve Türkiye Gençlik Vakfı Elazığ İl Başkanlığı ile birlikte İsrail'in Filistinli gazetecilere yönelik şiddet ve baskı politikalarını kınamak amacıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir basın açıklaması düzenledi. Etkinlikte, FHGC Başkanı Serkan Gürtürk açıklamalarda bulundu. Serkan Gürtürk konuşmasında, İsrail'in gerçekleri dünyaya duyuran gazetecilere yönelik saldırılarını sert bir şekilde eleştirerek, "İsrail'in soykırım yaptığı Gazze şeridinde 7 Ekim 2023'ten bu yana gazeteciler bin 640 saldırıya uğradı, 188 gazeteci meslektaşımız öldürüldü. UNESCO verilerine göre, 2013'ten bu yana dünya genelinde yılda ortalama 82 gazeteci öldürülürken Gazze'de sadece birkaç hafta içinde bu sayının iki katından fazlası katledildi" dedi.

Gürtürk, gazetecilere yönelik saldırıların yalnızca bir meslek grubunu değil, insanlığın vicdanını hedef aldığını vurgulayarak, "İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarında medya çalışanlarının evleri ve ofisleri yıkıyor, yiyecek, su ve internet erişiminden mahrum bırakıyor. Bu da yetmezmiş gibi dünyaya bu bölgeden haber geçmek için görevlerini yapan meslektaşlarımız, İsrail'in uçakları, tankları ve kurşunları altında çalışıyorlar. İsrail'in Gazze'ye ve onun kararlı halkına karşı 450 günden beri devam eden soykırım savaşında gazetecilerimiz, basın tarihinin gördüğü en büyük ve en korkunç katliamına maruz kaldı. Gazze'de öldürülen gazetecilerin büyük çoğunluğu kasıtlı olarak hedef alınıyor. İsrail, bölgede yaşananların dünyaya aktarılmasını önlemek amacıyla uluslararası medyanın Gazze'ye erişimini engellemeye devam ediyor. 7 Ekim 2023'ten beri İsrail, 188 gazeteciyi öldürdü, 400'ünü yaraladı, 41 meslektaşımızı da hala alıkoymakta. Tüm bunlar yaşanırken başta Birleşmiş Milletler olmak üzere gazetecilerin üye olduğu uluslararası kuruluşlarımı derin bir sessizliğe bürünmekle kalmıyor, bu zulümlerin yaşanmasına adeta destek oluyorlar. Bizler Elazığ Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti olarak bu katliamları şiddetle lanetliyor ve aynı tepkinin tüm ulusal ve uluslararası medya cemiyetleri tarafından da verilmesini bekliyoruz. Bu vesileyle bu programı düzenleyen Gazze Direniş Platformu ve Türkiye Gençlik Vakfı Elazığ İl Başkanlığına teşekkür ediyor, hepinize saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ