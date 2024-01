Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mektup Yarışmasında Birinci Olan Feyzanur Özçelik Ünal'a Ödülünü Takdim Etti

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı'nda Mektup kategorisinde birinci olan Bursalı Feyzanur Özçelik Ünal ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı ATO Congresium'da Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı düzenledi. Program çerçevesinde Mehmet Akif Ersoy'u okumaları, anlamaları ve tanımalarını teşvik etmek için 100'ümüzden Akif'e Mektup-Şiir-Resim Yarışması gerçekleştirildi. Yarışmanın mektup kategorisinde Bursa'da yaşayan Feyzanur Özçelik Ünal birinci oldu. Ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Ünal, Erdoğan'a "Ömrünüz bereketli olsun. Her daim dualarımızdasınız. Emirlerinizi beklerim" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise teşekkür ederek Ünal'a ödülünü takdim etti.

Milli şair Mehmet Akif Ersoy'a Cumhuriyetin 100. Yılından mektup yazma alanında "Maziden atiye - istikbalden istiklale, aklı hür, vicdanı hür, vatan ve millet sevgisi ile dolup taşan o kutlu ruhlara" başlığı ile ecdada minnetini dile getiren Ünal devamında ise milli mücadeleden, milli teknoloji hamlesine varılan istikbal mücadelesini ecdada anlattı.

Mektubuna şu sözlerle başlayan Ünal, "Ruhunuz, ufkunuz her daim bizimle. Dini ve milli bir bütün şahsiyetler oluşturma vizyonunuz her daim bizimle. Zulmü alkışlamayan, zalimi asla sevmeyen merhametiniz her daim bizimle. Ben böyle bakıp durmayacaktım, dili bağlı, İslam'ı uyandırmak için haykıracaktım" diyen iman aşkınız her daim bizimle" diyerek Mehmet Akif'in tahayyül ettiği gençleri tasvirleştiren Özçelik Ünal, Filistin'den Doğu Türkistan'a, Myanmar'dan Afganistan'a kadar uzanan mazlum coğrafyalarda, kanayan yaralara merhem olabilmenin şuurunu mektubunda dile getirmiş ve farkındalığı artırmak için mektubunun sonunda bir gençlik sözü verdi.

Mektubu şu sözlerle bitiren Ünal, "Tüm ailesini füze saldırılarında kaybetmiş ama kendini güvende hissedene kadar gözünden tek damla yaş akıtmayan çocuklara, bin bir nazla emekle bezettiği çocuklarının parçalanmış cesetlerini insanlığın kaybolan utancıyla beraber siyah poşetlere sığdırmış babalara, evini yıkan, kutsalına mahremine saldıranlara 'Vay be, çok korktuk! Siz yıkarsanız biz yeniden yaparız" diyen cesur yürekli gençlere, 'Ruhumun Ruhu' diye sevdiği torununu enkazın altından tek parça olarak çıkardığı için şükreden dedelere sözümüz var: Biz, o nesiliz. Ecdadımızın birliği, dayanışmayı, sevgiyi, merhameti ve iyiliği öğrettiği hayalini kurduğu o gençler biziz. Böyle bir milletin ferdi ecdadın ise torunları olduğumuz için sizlere minnettarız" ifadelerini kullandı. - BURSA