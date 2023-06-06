Fevzipaşa'da altyapı ve üst yapımı tamamlandı

Zonguldak'ta Fevzipaşa Sokak'ta altyapı ve üst yapı çalışmaları tamamlandı.

Zonguldak'ta Fevzipaşa Sokak'ta altyapı ve üst yapı çalışmaları tamamlandı.

Zonguldak'ta geçtiğimiz aylarda Fevzipaşa Sokak üzerinde yenileme çalışmaları başladı. Esnafların mağdur olmaması için çalışmalar gece ağırlıklı yapıldı. Altyapısı tamamlanan çalışmalarda üst yapıya geçildi. Kısa bir sürede yarıya getirilen üst yapı çalışmaları akşam saatlerinde tamamlandı. Önümüzdeki günlerde caddede ışıklandırma yapılarak yeni bir görünüme kavuşacak. - ZONGULDAK