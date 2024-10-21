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Fetullah Gülen'in Ölümüne Sevinen Çaycı, Ücretsiz Çay Dağıttı

Fetullah Gülen'in Ölümüne Sevinen Çaycı, Ücretsiz Çay Dağıttı
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Ordulu çay ocağı işletmecisi Fatih Temel, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberiyle müşterilerine ücretsiz çay ikram etti. Temel, bu durumu kutlamak amacıyla dükkanında bir gün boyunca çay dağıttı ve memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Hain terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesine sevinen Ordulu çay ocağı işletmecisi, esnafa bir gün boyunca ücretsiz çay dağıttı.

Ordulu çay ocağı işletmecisi Fatih Temel, sabah uyandığında cep telefonunda ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü haberlerini görünce müşterilerine ücretsiz çay verme kararı aldı. İş yerinin camına ve masasına 'Fetullah Gülen'in ölümü şerefine herkese benden çay' yazan Temel, gün boyunca müşterilerine sınırlı sayıda çayı ücretsiz verdi.

"Sabah sevindirici bir haberle uyandım"

Çay ocağı işletmecisi Fatih Temel, hayatında aldığı en güzel haberlerden birinin Fetullah Gülen'in ölmesi olduğunu söyleyerek, "FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in ölmesinden dolayı çaylarımı ücretsiz ikram etmeye karar verdim. Müşterilerimiz de çok memnun oldu, onların da hoşuna gitti. İnşallah temennimiz bir daha böyle pisliklerle aynı havayı solumayız. Bunun gibiler tez zamanda ölür diye temenni ediyorum. Sabah uyandığımda telefonumda bildirim gördüm. Baktım ki FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen ölmüş. İlk başta inanmadım, araştırdığımda öldüğünü anladım. Sevinçle ayağa kalktım ve dükkana gelince çayları ücretsiz dağıtma konusunda karar aldım ve ölmesinin şerefine ücretsiz çay dağıttım" dedi.

"Çok mutlu olduk"

Altınordu ilçesinde hafriyat işi ile uğraşan Üzeyir Kaya isimli esnaf da böyle bir haber karşısında sevindiklerini söyledi. Kaya, "Arkadaşımız güzel bir kutlama başlatmış. Ben, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir terör belasından kurtulduğu için çok mutlu oldum. İnşallah sırada diğer terör elebaşları var" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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