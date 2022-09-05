Fettah Söğütleri bölgesine yağmur suyu hattı Yerel Haberler Kütahya Belediyesi şehir konforunu artırmak için başlattığı alt yapı çalışmaları Fettah Söğütleri bölgesinde yapılan 102 metrelik yatay sondajla devam ediyor. Kütahya Belediyesi şehir konforunu artırmak için başlattığı alt yapı çalışmaları Fettah Söğütleri bölgesinde yapılan 102 metrelik yatay sondajla devam ediyor. Çözüm odaklı belediyecilik anlayışı ile alt yapı çalışmalarına ağırlık veren Kütahya Belediyesi, Fettah Söğütleri Bölgesinde çalışma başlattı. Toplamda 1200 metrelik yağmur suyu hattı için 500'lük polietilen boru kullanılıyor. 102 metre yatay sondaj ile çevre yolunun karşı tarafına ulaşan yağmur suyu hattı çalışması ile bölgede yaşanan sıkıntılar sona erecek. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kütahya Belediyesi Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Fettah Söğütleri bölgesine yağmur suyu hattı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.