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FETÖ'ye Finans Sağlayan Şüpheli Gözaltına Alındı

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Yozgat'ta, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanı suçları kapsamında 1 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonla şahsın evinde arama yapıldı ve suç unsuru olabilecek malzemelere el konuldu.

FETÖ'ye finans sağladığı şüphesiyle 1 kişi gözaltına alındı

YOZGAT - Yozgat'ta, 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanı' suçu kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ta, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye olma ve Terörizmin Finansmanı' suçu kapsamında 1 şahıs, gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda suç unsuru olabileceği değerlendirilen malzeme ve dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Şüpheli hakkındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

FETÖ'ye Finans Sağlayan Şüpheli Gözaltına Alındı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMEL YİĞİT - Yerel
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