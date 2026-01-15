Kırıkkale'de Fetö Hükümlüsü Yakalandı
Kırıkkale'de, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü R.B., jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklanarak ceza infaz kurumuna sevk edildi.
(KIRIKKALE) – Kırıkkale'de, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan aranan bir hükümlüyü gözaltına aldı.
Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ihraç adliye personeli R.B. (45), düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan R.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.