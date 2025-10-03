Haberler

FETÖ Üyesi Eski Komiser Kırıkkale'de Yakalandı

Kırıkkale'de, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser T.E., İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Keskin İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle aranan T.E. yakalandı.

İhraç edilen eski komiser T.E'nin, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
