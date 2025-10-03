FETÖ Üyesi Eski Komiser Kırıkkale'de Yakalandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Keskin İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle aranan T.E. yakalandı.

İhraç edilen eski komiser T.E'nin, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.