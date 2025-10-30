Haberler

FETÖ Üyesi Eski Astsubay Kırıkkale'de Yakalandı

Kırıkkale'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski astsubay H.E, FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle yakalandı. Emniyetin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda, H.E, saklandığı 'gaybubet evi'nde ele geçirildi ve cezaevine gönderildi.

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu" gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski astsubay yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç astsubay H.E, örgüt mensuplarının saklanmak için kullandığı değerlendirilen "gaybubet evi"nde yakalandı.

H.E, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Ayrıca H.E'nin yakalandığı ikameti kayıtsız kiralayan H.D. ve M.E. hakkında da soruşturma başlatıldı.

