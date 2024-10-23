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FETÖ propagandası yapan iki internet sitesi hacklendi

FETÖ propagandası yapan iki internet sitesi hacklendi
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) propagandasının yapıldığı iki internet sitesi hacklenerek, sitelere 15 Temmuz şehitlerinin isimleri konuldu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) propagandasının yapıldığı iki internet sitesi hacklenerek, sitelere 15 Temmuz şehitlerinin isimleri konuldu.

Türkiye'de erişim engeli getirilen 'Bold Medya' ve 'Turksihminute' isimli terör örgütü FETÖ'ye ait propaganda internet siteleri hacklendi. İki hesabın da internet sitelerinin ana sayfalarına 15 Temmuz şehitlerinin isimleri konularak, şehitler rahmetle anıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

15 Temmuz Terör

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