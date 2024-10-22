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FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne böyle sevindi: Lokantasında bedava tatlı dağıttı

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne böyle sevindi: Lokantasında bedava tatlı dağıttı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde esnaf, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sebebiyle lokantasında bedava tatlı dağıttı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde esnaf, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sebebiyle lokantasında bedava tatlı dağıttı.

İsmail Özdemir isimli lokanta sahibi, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in sosyal medyadan ölüm haberini öğrendi. Haberden emin olmayan Özdemir, televizyonda da aynı haberi görünce hain örgüt liderinin ölümünün şerefine lokantasında bedava Kemalpaşa tatlısı dağıtmaya karar verdi. Özdemir, "Sabahleyin sosyal medyada gezinirken FETÖ'nün öldüğüne dair haberler gördüm. Ustaya bu haber doğruysa kutlamak için tatlı dağıtacağımı söyledim. Haber televizyon kanallarında da çıkınca sözümüzü de tutmuş olduk. Bu hain teröristin ölümünü kutluyoruz. Bu hainin ölümünü bugüne özel kutlayacağız" dedi.

"Toprağı bol olsun yerine cehennemde ateşi bol olsun demek istiyorum"

Arkadaşını bu davranışından dolayı tebrik eden Murat Cicioğlu, "Hain terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in ölümü dolayısıyla bizlere bu durumun önemini anlatmak için Kemalpaşa tatlısı dağıtma hizmetinde bulundu. Toprağı bol olsun yerine cehennemde ateşi bol olsun demek istiyorum. İsmail kardeşimizi de bu davranışından dolayı tebrik ediyorum. 15 Temmuz'da şehit olan tüm vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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