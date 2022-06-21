Fethiyede 2. Ağır Ceza Mahkemesi kuruldu - Haberler

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Fethiyede 2. Ağır Ceza Mahkemesi kuruldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Fethiyede 2. Ağır Ceza Mahkemesi kuruldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yeni bir Ağır Ceza Mahkemesi kuruldu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yeni bir Ağır Ceza Mahkemesi kuruldu.

HSYK Yaz Kararnamesi yayınlandı. Son kararname ile birlikte çok sayıda idari ve yargı mensubunun yeri değiştirildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesince hazırlanan 2022 adli ve idari yarı ana kararnamesi ile 5075 adli yargı, 351 ise idari yargıdan olmak üzere toplam 5426 hakim savcının görev yeri değiştirildi. Yeni Kararname ile kurulan, yargı çevresinde Muğla ve Fethiye illeri olarak da atamalar yapıldı. Adli Yargı Kararnamesi'ne göre Fethiye'de yeni bir Ağır Ceza Mahkemesi kurulduğu öğrenildi. 2.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na Kars Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sabahattin Akçal atandı. Yeni kurulan mahkeme ile 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nin yoğunluğunun azaltılacağı öğrenildi. - MUĞLA

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