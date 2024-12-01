Üye Girişi
Haberler
Muhalifler, Tel Rıfat'taki Minnığ Havaalanı'nı PKK/YPG terör örgütünden aldı

Muhalifler, kritik şehrin kalbindeler

 Suriye'de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı

Suriye'de tansiyon yükseliyor! Muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdılar

 Muhalifler, Esad'ın başkanlık konutuna böyle girdi

Esad'ın meşhur sarayı da artık muhaliflerde
Rejim karşıtı Suriye Milli Ordusu, Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirdi

Savaşın seyrini değiştirecek hamle! Lojistik hattını kestiler

Fethiye Noel Pazarı İhtiyaç Sahibine Destek Oluyor

Fethiye Noel Pazarı İhtiyaç Sahibine Destek Oluyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Çalış Plajı'nda düzenlenen Noel Pazarı, hem eğlenceli bir alışveriş deneyimi sunarken hem de ihtiyaç sahibi çocuklara destek sağlıyor. El yapımı ürünler ve yılbaşı temalı stantlarla dikkat çeken pazar, yöre ekonomisine de katkıda bulunuyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Çalış Plajı'nda düzenlenen etkinlik, hem eğlendirdi hem de ihtiyaç sahibi çocuklara destek oldu. Yöre ekonomisine katkı sağlayan pazar, el yapımı ürünler ve yılbaşı temalı stantlarla büyük ilgi gördü.

Fethiye'de 15 yıldır düzenlenen Noel Pazarı, bu yıl da büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Çalış Plajı'nda kurulan pazar, hem yöre halkından hem de yerleşik yabancılardan yoğun ilgi gördü. Etkinlik, sadece eğlenceli bir alışveriş deneyimi sunmakla kalmazken, aynı zamanda ihtiyaç sahibi öğrencilere de destek sağlayan sosyal sorumluluk projesi oldu. Pazarda temsili Noel Baba, çocuklara şeker ve hediyeler dağıtarak onlara neşeli anlar yaşattı. Noel Baba korteji sırasında, çocuklar ve aileler fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Pazarda yerel el sanatlarıyla uğraşan Türk ve İngiliz yerleşik vatandaşlar, el yapımı ürünleri ve yılbaşı hediyeliklerini satışa sundu. Yılbaşı temalı kıyafetler, hediyelik eşyalar ve özel gıdalar büyük beğeni topladı. Etkinlik, hem yöredeki ekonomiye katkı sağladı hem de katılımcılara eğlenceli bir alışveriş deneyimi sundu.

Etkinlikle ilgili konuşan Fethiye Turizm Tanıtma Vakfı (FETAV) Müdürü Dilek Dinçer, pazarın gelirinin tamamen çocukların sağlık ve eğitim ihtiyaçlarına harcanacağını belirtti. Dinçer, "Her yılbaşında vakfımız çatısı altında bir araya gelen Çalış Children Charity grubumuz, yine anlamlı bir etkinlik düzenliyor. Bu yılki etkinliğin amacı, çocukların eğitimine katkıda bulunmak ve burs sağlamaktır. Etkinlik, yoğun bir katılımla gerçekleşiyor. Kaş, Kalkan, Dalyan, Marmaris, Ortaca ve Dalaman gibi çevre bölgelerden de hem ziyaretçiler hem de stant açanlar geliyor. Hatta bu etkinlik için yurt dışından tatil planlarını buraya göre yapanlar bile var. Pazardan elde edilen tüm gelir, vakfımızın çocukların yararına oluşturduğu ayrı bir hesapta toplanıyor. Katılımcılar, burada yılbaşı hediyesi olabilecek her türlü ürünü bulabiliyor. Bunun yanı sıra yiyecek ve içecek stantları da büyük ilgi görüyor. Akdeniz Koruma Derneği'nin balık ekmek ikramı gibi etkinlikler de düzenleniyor. Bu pazar, hem eğlenceli hem de anlamlı bir gün vadediyor" dedi.

Dalaman'dan pazara katılan Tuğba Özyel ise, "Bu yıl üçüncü kez Fethiye Noel Pazarı'ndayız. Tamamen el yapımı ürünlerimizi sergiliyoruz. Taş tozundan yaptığımız özgün tasarımlarımız, yoğun ilgi görüyor. Ürünlerimizin her aşaması el emeğiyle hazırlanıyor. Dalaman'daki küçük atölyemde çalışarak bu ürünleri ortaya çıkarıyorum. Pazardaki kalabalık ve ilgiden çok memnunuz. Her sene bu pazara özel olarak hazırlanıyoruz ve katılmak bizim için büyük bir heyecan kaynağı. Bu yıl da güzel bir deneyim olacağına inanıyorum" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Cübbeli Ahmet Hoca: Bu 2 günahı işleyen hemen tövbe etsin
img

Kritik önemdeki şehir tam kuşatmaya alındı
img

Muhalifler, kritik şehrin kalbindeler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Galatasaray Eyüpspor maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Eyüpspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? GALATASARAY EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN? Galatasaray Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Eyüpspor maçı hangi kanalda? GS Eyüpspor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Deha bugün yayınlanacak mı? 1 Aralık Pazar Deha yeni bölüm var mı? Real Madrid Getafe Arda Güler oynuyor mu, yedek mi? Real Madrid Getafe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Real Madrid Getafe golleri kim attı, canlı maç anlatımı ÖZET - GOLLER! Real Madrid Getafe maçı neden yayınlamıyor? Real Madrid Getafe kanal mı değişti? Real Madrid Getafe CANLI İZLE şifresiz! La Liga Real Madrid Getafe maçı ne zaman? Masterchef kim elendi? 1 Aralık Pazar Masterchef'te bu akşam kim elendi? MasterChef eleme adayları kim? 1 Aralık Pazar bugün kimler potada? İllegal Hayatlar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İllegal Hayatlar filmi ne zaman, nerede çekildi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.