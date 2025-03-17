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Fethiye Gençlik Merkezi'nde Bağımlılıklara Karşı Farkındalık Semineri

Fethiye Gençlik Merkezi'nde Bağımlılıklara Karşı Farkındalık Semineri
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Fethiye Gençlik Merkezi'nde düzenlenen seminerde lise ve üniversite öğrencilerine bağımlılıklar konusunda farkındalık kazandırıldı. Uzman Psikolog Samet Ahmet Makinacı'nın sunumu ile öğrencilerin bilinçlenmesi hedeflendi.

Fethiye Gençlik Merkezi'nde bağımlılıklara karşı farkındalık artırmak amacıyla seminer düzenlendi.

Bilim ve Teknoloji Haftası ile Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Eylem Planı kapsamında, Fethiye Gençlik Merkezi'nde lise ve üniversite öğrencilerine yönelik bir farkındalık semineri gerçekleştirildi.

Seminere, Uzman Psikolog Samet Ahmet Makinacı'nın bilgilendirici sunumu damga vurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Cami Hizmetleri Daire Başkanı Turgut Erhan ve Fethiye İlçe Müftüsü Kenan Doğru'nun da katıldığı etkinlikte, bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi. Öğrencilere önemli bilgiler aktarılan seminerde, gelen sorular da yanıtlandı ve interaktif bir ortam sağlandı.

Etkinlik, gençlerin bağımlılıklar konusunda bilinçlenmesine önemli bir katkı sundu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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