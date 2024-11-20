Fethiye'de Yükümlülere E-Ticaret ve Dijital Pazarlama Eğitimi

Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde İnfazı devam eden ve eğitime katılan yükümlüler, e-ticaret ve dijital pazarlama alanında uzman eğitmenlerden sertifika aldı.

Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, infazı devam eden yükümlüler için önemli bir eğitim ve iyileştirme programı düzenledi. Suç ve suçlu davranışlarından uzak kalmalarını desteklemek, çeşitli sektörlerin faaliyetlerini öğrenmelerini sağlamak ve toplumu suçtan arındırmada farkındalıklarını artırmak amacı taşıyan etkinlik, Fethiye'deki bir otelde gerçekleştirildi.

Eğitim programına katılan bir grup yükümlü, e-ticaret, e-ihracat, dijital pazarlama, ürün fotoğraflandırma teknikleri ve el yapımı kağıt atölyesi konularında alanında uzman eğitmenlerden bilgi aldı. Katılımcılara online mağaza kurma, online satışları yönetme ve sosyal medya aracılığıyla geniş kitlelere ulaşma gibi konularında profesyonel fotoğrafçılık ipuçları sunuldu. Ayrıca, el yapımı kağıt yapma teknikleri ile projeler hakkında da eğitimler verildi.

Eğitimin yanı sıra, Fethiye Denetimli Serbestlik Uzmanı Dilek Bilgin tarafından katılımcılara Denetimli Serbestlik ve uygulamaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitim programı sonunda katılımcılara başarı sertifikaları verildi. Bu tür eğitimlerin, yükümlülerin topluma kazandırılması ve suç oranlarının düşürülmesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. - MUĞLA