Fethiye'de Yeni Yıl Pazarı İlgi Gördü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde her yıl kurulan yeni yıl pazarı, bu yıl da ilgi gördü. Beşkaza Meydanı'nda kurulan pazarda çocuk etkinlikleri, gösteriler ve el emeği ürünler yer aldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde her yıl kurulan yenil yıl pazarı bu yıl da kurulurken, pazar ilgi gördü.

Fethiye'de her yıl düzenli olarak kurulan ve geleneksel hale gelen yeni yıl pazarı bu yılda Beşkaza Meydanı'nda kuruldu. Yeni yıl pazarı Cumartesi günü havanın yağmurlu olmasından dolayı kaldırılarak Pazar günü yeniden kuruldu.

Fethiye Yeni Yıl Pazarı bu yılda Fethiye Beşkaza Meydanı'nda kuruldu. Havanın yağışlı olmasına rağmen pazara ilgi büyük oldu. Yeni Yıl Pazarı'nda düzenlenen çocuk etkinlikleri ve değişik gösterilerin yanı sıra kurulan stantlarda el emeği ürünler, hediyelik eşyalar, aksesuarlar ve yiyecekler yer aldı. - MUĞLA