Fethiye'de yeni adli yıl törenle başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yeni adlı yıl için Beşkaza Meydanı'nda tören düzenlendi.

Yeni Adli yıl Fethiye'de de törenle başladı. Yeni Adli yılın başlaması nedeniyle Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Beşkaza Meydanı'nda tören düzenlendi. Yeni Adli yılın başlaması nedeniyle yapılan törene Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, Adalet Komisyonu Başkanı Abdulkadir Ungan, Fethiye Baro Temsilcisi Burak Zor, hakim, savcılar, avukatlar ve adliye personeli katıldı. Çelenklerin sunumu ile başlayan tören saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunması ile devam etti.

Törende konuşan Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, "Hukukun temel işlevi toplumsal barış ve düzeni sağlamaktır. Hukuk devleti olmanın ön şartı ise yargı bağımsızlığıdır. Hakimin bağımsızlığının bir anlamı olabilmesi için aynı zamanda teminatlı olması da gerekir. Bu nedenle Anayasa'da yer alan hakimlik teminatı, hukuk devleti ve yargı bağımsızlığının temel unsurlarından biridir. Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü ile yasama, yürütme ve idarenin mahkeme kararlarına uyma zorunluluğu hukuk devleti olmanın en bariz özellikleridir. Yasama, yürütme ve yargı olmak üzere devletin organları arasındaki ilişki Anayasa'da açıkça yazıldığı üzere, karşılıklı saygıya dayalı olmalıdır. Aksi eylemler yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının zedelenmesine, yargı otoritesinin zayıflamasına, masumiyet ilkesi ile lekelenmeme hakkının ihlaline yol açmaktadır. Yargı bağımsızlığının temelinde yasama ve yürütmeye karşı bağımsız olma fikri yer almakla birlikte, günümüzde bunun dışındaki olgular da öne çıkmaktadır. Hızla gelişen dünyada, ortaya çıkan yeni suç ve dava tiplerine ilişkin kararların önem ve çeşitliliği nedeniyle bu kararlardan etkilenenlerin farklı yöntemlerle kamuoyu oluşturdukları ve bu suretle yargı mensuplarını etkilemeye çalıştıkları görülmektedir. Son yıllarda yargıyı etkileme girişimlerine siyasi niteliği ağır basan uluslararası bir boyut da eklenmiştir. Özellikle, darbecileri ve yandaşlarını çeşitli şekillerde himaye eden bazı yabancı ülkelerin ve bunların uzantılarının devam eden FETÖ yargılamaları nedeniyle Türk yargısını karalamaya yönelik faaliyetleri yoğunluk kazanmıştır. Şu bilinmelidir ki Türk yargısı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Anayasamızın koruduğu temel hak ve özgürlükler konusunda bilgili, eğitimli ve duyarlıdır. Anayasaya, bağlı olduğumuz uluslararası sözleşmelere ve kanunlarımıza uygun biçimde yapılan yargılamalar sonucu bağımsız Türk yargısının vermiş olduğu ve Yargıtay denetiminden geçerek kesinleşen kararlara göre FETÖ bir terör örgütüdür. Bu nedenle, uluslararası alanda Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak isteyenlerin öncelikle bu gerçeği kabul etmeleri ve gerekli adımları atmaları zorunludur. Bağımsız mahkemeler, demokratik anayasal sistemin temel taşlarıdır. Türkiye'deki demokrasi geleneği, farklı fikir ve inanç sahiplerinin huzur ve barış içerisinde bir arada yaşamalarını hedefleyen çoğulcu demokrasi anlayışına dayanır. İşte bu nedenle, seçimlerin bağımsız yargı güvencesinde yapılması ve yargı denetimi yoluyla toplumun tüm kesimlerinin haklarının korunması demokrasinin gerekleridir. Çağdaş demokrasilerde yargı, anayasal demokrasiyi korumakla da görevlidir. 2016 yılında demokrasimizi hedef alan hain darbe teşebbüsüne karşı ilk ve en güçlü refleksi gösterenlerin başında yargı mensuplarımız yer almıştır. Bu durum, Türk yargısının demokrasiye olan inancını ve ona yönelik saldırılara karşı ne kadar güçlü bir anayasal kurum olduğunu açıkça göstermiştir" diye konuştu.

Fethiye Adalet Komisyonu Başkanı Abdulkadir Ungan ise, "İnsan hakları, demokrasi ve hukuk devleti ilkeleri üzerine kurulu bulunan "yargı" erkinin bir parçası olarak, "adaletin tecellisi" için gayret göstereceğimiz yeni bir adli yılın başlangıcındayız. Her yıl olduğu gibi bu yılda heyecanlıyız, hevesliyiz, çalışma azmi ve gayreti içindeyiz. Günlük, kısır tartışmaların etkisinde kalmadan yapılan haklı-haksız eleştirilerin farkında olarak, yaptığımız işin sorumluluğunun bilincinde, omuzlarımızdaki yükün ağırlığında ezilmeden, işimizin hakkını vererek, dimdik bir şekilde, hakkaniyetli ve adilce kararlar için hazırız, güçlüyüz" dedi.

Törende yeni adli yılın anlam ve önemi için konuşan Fethiye Baro Temsilcisi Burak Zor, "Bugün yeni bir adli yıla başlarken; bizlere üzerinde yaşayabileceğimiz bir vatan ve cumhuriyet bırakan başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, vatanı için canını feda etmeyi göze alan aziz şehitlerimize, ülkemizin hukuk devleti olması yolunda ömrünü adayan ve bu uğurda yaşamını yitiren hukukçularımıza; bir kez daha minnet, rahmet ve saygılarımızı sunuyoruz" dedi. - MUĞLA