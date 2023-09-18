Fethiye'de "Süslü Kadınlar" bisiklet turu coşkusu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü" olarak düzenlenen "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliğine kadınlar süsledikleri bisikletlerle katılırken, çevredeki vatandaşlarda tura yoğun ilgi gösterdi.

Kadınlar bisikletlerini balonlarla ve çiçeklerle süsleyip Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri öncülüğünde pedal çevirdi. Yaklaşık 100 kadının katıldığı etkinlikte, çevredeki vatandaşlarda bu anı cep telefonları ile görüntüledi. Kültür merkezi önünde başlayan yaklaşık 5 kilometre süren etkinlikte, kadınlar Dispanser Caddesi, Cahit Gündüz Caddesi ve sahil bandını geçip, Şehit Fethi Bey Parkı yanından dönerek tekrar Belediye Kültür Merkezi önüne geldiler. Gün batımında Fethiye Körfezi kıyısında gerçekleşen süslü kadınlar bisiklet turu etkinliğinde vatandaşlar, bisiklet süren kadınları bol bol alkışladı. Organizasyon Sorumlusu Selcan Gönülateş etkinliği bağımsız gönüllü kadınlar tarafından birçok şehirde ve ülkede eş zamanlı olarak düzenlediklerini belirtti.

"GÜVENLİ BİSİKLET ALTYAPI TALEBİMİZ VAR "

Gönül Ateş "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, 2013 yılında İzmir'de başlamıştır. 11 yıl içerisinde büyüyen bu etkinlik önce Türkiye'de daha sonra dünyada diğer şehirlerde bisiklete binen kadınların da dikkatini çekmiştir. Turumuz bu yıl birçok şehirde ve ülkede eş zamanlı olarak yine bağımsız gönüllü kadınlar tarafından yapılıyor, gururluyuz. "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü" bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet sürmeye ilişkin altyapı talebini pekiştirmek için düzenlenmektedir. Kadın ve erkeklerin bu toplumda aynı haklara, yükümlülüklere sahip olduğunu ve her alanda kendilerini özgürce ifade etme hakları olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Biz binlerce kadın; pedallarımızın itici gücünü tüm toplumda da göstermek istiyoruz, çocuklarımıza daha temiz ve yaşanabilir dünya bırakmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Kadınların toplumda daha görünür olması ve sorumluluk almasını diliyoruz" dedi. - MUĞLA