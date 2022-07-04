Fethiye'de Sıcak Asfalt Çalışmaları Başladı

Fethiye Belediyesi, sıcak asfalt çalışmalarını başlattı. Çalışmaların, 5 Temmuz'a kadar tamamlanması hedeflendi.

Atatürk Caddesi'nde süren sıcak asfalt çalışmaları 5 Temmuz'a kadar tamamlanacak.

Fethiye Belediyesi'nin öncülüğünde ADM Elektrik Dağıtım AŞ., MUSKİ, Telekom ve Vodafone kurumlarının Atatürk Caddesi'nde yürüttüğü altyapı çalışmaları tamamlandı. Altyapı çalışmalarının ardından, Fethiye Belediyesi tarafından sıcak asfalt dökümü yapımı başlandı. Atatürk Caddesi'nde süren sıcak asfalt çalışmaları 5 Temmuz'a kadar tamamlanacak.

"ALTYAPI ÇALIŞMALARI TAMAM, SICAK ASFALT BAŞLADI"

Fethiye Belediyesi Fen İşleri Müdürü Tahir Başaran, kalıcı bir hizmet için hem altyapı hem üstyapı çalışmalarının yapıldığına dikkat çekti. Başaran, "Atatürk Caddesi'nde ADM Elektrik Dağıtım AŞ. tarafından enerji nakil hatları, MUSKİ tarafından yenilenen içme suyu hatları ve yağmur suyu drenajları iyileştirme çalışması, Telekom ve Vodafone tarafından ise telekomünikasyon altyapısı yapıldı. Bu tüm kurumlarla ilgili koordinasyon tarafımızca yönetildi. Altyapı çalışmalarının bitmesinin ardından Fethiye Belediyesi olarak Sıcak Asfalt (BSK) çalışmasına başladık" dedi.

"EKİPLERİMİZ 7/24 ÇALIŞIYOR"

Fethiye'nin diğer bölgelerinde devam eden altyapı çalışmalarına da değinen Başaran, "Benzeri çalışmalarımız hali hazırda Mustafa Kemal Bulvarı'nda devam eden altyapı çalışmalarına müteakip, Çalış Kavşağı ile Yunus Nadi Bulvarı Kavşağı arasında devam edecek. Aynı zamanda farklı mahallelerimizde de yapılan altyapı çalışmalarının ardından ama beton parke ama sathi kaplama asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Yeni Mahalle, Ölüdeniz, Faralya, Kesikkapı mahallelerinde yüklenicilerimiz ve kendi ekiplerimiz durmaksızın çalışıyor" diye konuştu.

"SON KAT SICAK ASFALT KATMANINI ATACAĞIZ"

Baha Şıkman Caddesi, Ölüdeniz Caddesi ve İnönü Bulvarı'nda son kat sıcak asfalt çalışmaları için hazırlıklarının devam ettiğini söyleyen Başaran, "En kısa süre içerisinde sıcak asfalt yaptığımız bu alanlarda son kat kaplamayı yaparak, bölgelerdeki çalışmalarımızı sonlandıracağız" dedi.

ANKA / Yerel