Fethiye'de restoranın tavanı çöktü: 5 yaralı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir restoranda yaşanan tavan çökmesi sonucu biri çocuk toplam 5 yabancı uyruklu kişi yaralandı.

Olay, Karagedik Mahallesi Çalış mevkiindeki bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranın tavanındaki malzemeler, aniden masada oturan müşterilerin üzerine düştü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan olayda yaralanan yabancı uyruklu biri çocuk 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Fethiye'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.