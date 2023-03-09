Fethiye'de polis ekipleri kadınların gününü kutladı Yerel Haberler Muğla'nın Fethiye ilçesinde polis ekipleri depremzede kadınlara ve trafikteki kadın sürücülere karanfil dağıttı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde polis ekipleri depremzede kadınlara ve trafikteki kadın sürücülere karanfil dağıttı. Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede konaklayan depremzede kadınlara ve trafikteki kadın sürücülere, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil verdi. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu misafirhanede kalan kadınları ziyaret etti. Kadınların gününü kutlayan Dadaşoğlu, karanfil dağıttığı kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan ilçe genelinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla farklı etkinlikler düzenlendi. Polis ekiplerince yapılan uygulamada sürücüler trafik kuralarına uymaları konusunda uyarıldı ve kadınlara karanfil verildi. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Hisarcık Fethiye Muğla Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Fethiye'de polis ekipleri kadınların gününü kutladı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.