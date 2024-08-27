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Fethiye'de Kooperatif Üyeleri Tapu İddiasıyla Eylem Yaptı

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Fethiye'de Hasdeniz Konut Yapı Kooperatifi üyeleri, tapularını alamadıkları ve evlerine 'riskli yapı' belgesi alındığı gerekçesiyle mağdur olduklarını belirterek eylem yaptı. Elektriklerin yarın kesileceği açıklandı.

Fethiye'de 53 kooperatif üyesi, kat karşılığı yaptırdıkları evlerinin tapusunu mal sahibinin vermemesi ve evlere "riskli yapı" belgesi alınarak, evlerinden çıkarılmak istemeleri iddiasıyla tekrar eylem yaptı. Kooperatifin elektriğinin yarın kesileceğini belirten ev sahipleri mağdur olduklarını dile getirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Karaçulha Mahallesi Çalıca mevkiindeki Hasdeniz Konut Yapı Kooperatifi üyeleri, mal sahibinin 22 yıldır çeşitli bahanelerle evlerinin tapularını vermediğini iddiasıyla evlerinin önünde toplandı. Evlerine "riskli yapı" ibaresiyle rapor tutulduğunu belirten mülk sahipleri ve kiracılar, elektrik şirketinin bu karara dayanarak sitenin elektriğini kesmek istediğini belirttiler. Elektrik dağıtım şirketi tarafından yarın kesim işleminin gerçekleşeceğini ifade eden site sakinleri mahkeme devam ederken böyle kararın alınmasıyla mağdur olduklarını dile getirdiler.

"80 dairenin elektriği kesilecek"

2002 yılında inşası biten Hasdeniz Konut Yapı Kooperatifi'nin yer sahibi, binaları yaptıran kooperatif üyelerine tapularını vermemesi iddiası üzerine üyeler dava açtı. Karşılıklı süren davalar 20 yıl boyunca çözümlenmedi. Binalara "riskli yapı" belgesi alınması üzerine elektrik dağıtım şirketinin yarın 80 dairede yaşayan 350 kişinin elektriklerini keseceği öğrenildi.

"Elektrikler kesilince 350 kişi nasıl barınacak"

Kooperatif Başkanı Bayram Boğa, 1994'te yapımına başlanan binaların 1999'da noter huzurundaki kurayla sahiplerinin belirlendiğini söyledi. 2002'de binalara elektrik, su abonelerinin alındığını ve üyelerin ikamet etmeye başladığını anlatan Boğa, "Elektrikler kesilince bu 350 kişi nasıl barınacak. Sitede diyalize bağlı yaşayan insanlar var. Yetkililerden anlayış bekliyoruz. Bizlere yardım etmelerini istiyoruz" dedi.

"Burada adaletsizlik var"

Yönetim Kurulu Başkanı Onur Pehlivan ise mal sahibine ait olan 28 daireyi de kooperatif üyelerinin yaptırdığını belirterek, "Mal sahibi yani kooperatifin kurulduğu arsanın sahibine 28 daire verildi. Arsa sahibi 28 dairesinden 8'ini sattı. O 8 kişi de onlardan yana oldu. Bu insanları mağdur etmek istiyorlar. Burada adaletsizlik var. Yıllardır hukuk süreci devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Kooperatif Avukatı Ramazan Yıldırım ise davanın "riskli yapı" belgesi alınması üzerine sonuçlanmadığını ifade ederek, "Binaların bulunduğu bölge Fethiye'nin en sağlam zeminlerden birisi üzerinde yapıldı. Fethiye'de yapılan binaların yüzde 90'ı teste girse "riskli yapı" olarak rapor çıkar. Bölgemizde 4 seviyelerinde deprem olduğunda bu sitede hissedilmemektedir. Kooperatif üyeleri binaları güçlendirmek istedi. Raporla binaların düzeleceği de belgelendi ama mal sahibi bu çalışmaya da yanaşmıyor" diyerek site sakinlerinin ciddi bir sıkıntı içerisinde olduğunu ve yetkililerden yardım beklediğini söyledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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