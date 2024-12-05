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Fethiye'de Kadın Hakları Sergisi Açıldı

Fethiye'de Kadın Hakları Sergisi Açıldı
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Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının 90. yılı dolayısıyla düzenlenen 'Fethiye Kadınları Nostalji Sergisi', Cumhuriyet'in kadınlara sağladığı hakları ve kültürel mirası sergiliyor. Etkinlikte geçmiş yıllara ait fotoğraflar ve geleneksel kadın kıyafetleri yer alıyor.

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının 90. yılına özel düzenlenen "Fethiye Kadınları Nostalji Sergisi", Cumhuriyet'in kadınlara kazandırdığı hakları ve kültürel mirası gözler önüne serdi.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 90. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Fethiye Özer Olgun Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda açılan "Fethiye Kadınları Nostalji Sergisi" büyük ilgi gördü. Sergide, Fethiye'de geçmiş yıllarda çekilmiş eski fotoğrafların yanı sıra, Cumhuriyet öncesi ve sonrası dönemde kullanılan geleneksel kadın kıyafetleri sergilendi. Geleneksel iç etekler, el işçiliği ile hazırlanmış parçalar ve Cumhuriyet döneminin aydınlık yüzünü yansıtan kıyafetler özenle seçilerek ziyaretçilere sunuldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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