Fethiye'de Gönüllü Dalgıçlar Deniz Temizliği Yaptı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup gönüllü dalgıç tarafından 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle Fethiye Kordon Boyu'nda deniz temizliği yapıldı.

Fethiye'de dalış eğitmenlerinden Muhittin Şahin ve toplam 7 dalgıç sabah saatlerinden itibaren kordon boyunda dalıp deniz dibi temizliği yaptı.

Kamyon lastiklerinden boru ve pet şişelere, mangaldan pek çok atık maddesinin çıkartıldığı deniz dibinden market arabasının da çıkması görenleri hayrete düşürdü.

Dalış Eğitmeni Muhittin Şahin, "Fethiye'yi sevenler olarak 7 dalgıç arkadaş ile farkındalık oluşturmak için deniz dibi temizliği gerçekleştirdik. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle yaptığımız bu çalışmadan amacımız çocuklarımıza, gençlerimize iyi temiz bir çevre ve deniz bırakmaktır" ifadelerini kullandı. - MUĞLA