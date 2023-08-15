Fethiye'de Gaziler Derneği'nden şehitler için kar şerbeti hayrı

Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği tarafından dernek binası önünde, şehitler hayrına kar şerbeti ikramı yapıldı.

Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği çalışmalarına devam ediyor. Fethiye'de birçok etkinlikte yer alan dernek son olarak şehitler, vefat eden gaziler hayrına kar şerbeti ikramında bulundu. Dernek binası önünde yapılan etkinliğe çok sayıda vatandaş ve idari birim müdürü katıldı.

Yaptıkları etkinlik ile ilgili konuşan Dernek Başkanı Namık Ünal, "Bugün, Fethiye Muhalif Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda, Kore Savaşı'nda, Kıbrıs Savaşı'nda, Güneydoğu'da terörle mücadelede, son olarak hain FETÖ darbesinde şehit olan kardeşlerimizin ruhuna ve Gazilerin hayrına derneğimiz bir kar şerbeti etkinliği yaptı. Burada tüm katılanlara teşekkür ediyorum. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Bunu her sene yapıyoruz. Gelecek senelerde de aşure olsun keşkek olsun değişik şekillerde yapmaya devam edeceğiz. Bugün de kar şerbeti yapmak istedik" dedi. - MUĞLA