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Fethiye'de Etkin ve Verimli Sulama Sistemleri Kursu Başladı

Fethiye'de Etkin ve Verimli Sulama Sistemleri Kursu Başladı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, tarımda verimliliği artırmak amacıyla düzenlenen 'Etkin ve Verimli Sulama Sistemleri Kursu' başladı. Uzman eğitmenler tarafından verilecek olan eğitimler, katılımcılara sulama sistemlerinin etkin kullanımı hakkında pratik bilgiler sunacak.

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Nif Mahallesi'nde Fethiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Etkin ve Verimli Sulama Sistemleri Kursu' başladı.

Nif Mahallesi'nde, tarımda verimliliği artırmak amacıyla Fethiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Etkin ve Verimli Sulama Sistemleri Kursu başladı. Eğitimler, uzman eğitmenler tarafından verilecek ve katılımcılara, sulama sistemlerinin etkin kullanımı hakkında pratik bilgiler sunulacak. Fethiye'deki tarımsal üretim alanında önemli bir ihtiyacı karşılaması beklenen kurs, aynı zamanda Nif Mahallesi'nin tarımsal potansiyelini de artırmayı amaçlıyor.

Kursun sonunda katılımcılara sertifika verileceği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fethiye Güncel Eğitim Yerel Tarım

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