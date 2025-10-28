Fethiye'de Dalgıçlardan Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Fethiye'deki Dalış Merkezi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı unutulmaz bir şekilde kutladı. Dalyan Koyu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, dalgıçlar 5 metre derinlikte Türk bayrağını su altına taşıyarak Cumhuriyet'in 102. yılını coşkuyla kutladı.

Fethiye Dalış Merkezi'nin organizasyonuyla düzenlenen etkinlik, dalgıçların su altındaki birlikteliğiyle anlam kazandı. Dalış Okulu eğitmeni Önder Diktaş Türk bayrağını dalgalandırırken, dalgıçlar Burkay Kayıran, Berkay Çetin, Elif Cemre Yiğit ve Berat Hünkar Odabaş ise ellerinde Türk bayrakları ile 'geçiş' yaptı.

Bayrağın su altında dalgıçlar tarafından açılması, izleyenler için görsel bir şölen oluşturdu. Etkinliğe katılan dalgıçlar, Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmanın ve özgürlüğü simgeleyen bayrağı suyun derinliklerinde dalgalarla buluşturmanın gururunu yaşadı. - MUĞLA