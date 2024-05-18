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Fethiye'de Dalgıçlar Dev Türk Bayrağı Açarak 19 Mayıs'ı Kutladı

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Fethiye'de bir dalış merkezindeki dalgıçlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yılını denizin dibinde dev Türk bayrağı açarak kutladı.

Fethiye'de dalış okulundaki dalgıçlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yılını denizin dibinde dev Türk bayrağı açarak kutladı.

Fethiye'de bir dalış merkezindeki dalgıçlar, Dalyan Koyu açıklarında dalış yaptı. Dalgıçlar, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105. yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı deniz dibinde dev Türk bayrağı açarak kutladı. Denizin dibinde açılan bayraklarla yüzen balıklar, ilginç görüntüler oluşturdu. Dalış okulunun eğitmeni Önder Diktaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, her yıl 19 Mayıs'ı deniz dibinde farklı etkinlikler yaparak kutladıklarını ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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